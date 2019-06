Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck falsche Polizeibeamte - 20.000 Euro erbeutet

Lübeck (ots)

Eine ältere Frau ist Opfer von Betrügern geworden. Sie gaben sich als falsche Polizisten und als Staatsanwalt aus.

Bis man die Frau soweit hatte wurden über mehrere Tage immer wieder Telefonate geführt. Mit dem Bus fuhr sie dann in die Stadt zu einer Bank und erhielt dort am Schalter 18.000 Euro in bar ausgezahlt. Der Bankangestellte stellte hierzu leider keine Fragen.

Die Summe wurde um die zu Hause befindliche Barschaft erhöht, so dass am Ende 20.000 Euro an einem vereinbarten Ort zu einer geheimen Übergabe abgelegt wurden.

Seitens der Polizei können wir nur appellieren: Besprechen Sie dieses Thema untereinander im Bekanntenkreis und mit der Verwandtschaft - machen Sie sich gegenseitig sensibel zu dieser Betrugsmasche

Weitere Hinweise:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

