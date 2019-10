Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Essen (ots)

45128 E-Südviertel: Die Essener Polizei sucht nach einem versuchten Handtaschenraub im Essener Südviertel nach Zeugen. Die Tat passierte Montagmittag (28. Oktober). Gegen 14 Uhr war eine Essenerin zu Fuß auf der Kahrstraße unterwegs. Plötzlich versuchte ihr ein Unbekannter die Handtasche zu entreißen. Die Frau ließ aber nicht locker, woraufhin der Räuber die 58 Jahre alte Frau zu Boden stieß. Die Überfallene verletzte sich durch den Angriff. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beute machte der Kriminelle nicht. Er rannte in Richtung Alfredstraße davon. Der unbekannte Mann soll zirka 20 Jahre alt sein. Er hat eine hagere Statur und blonde Haare. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzen-Pullover. Vermutlich hatte er eine Jeans an. Das Raubkommissariat bittet Zeugen, sich mit der Essener Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen. / MUe.

