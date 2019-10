Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Demonstration kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen

45479 MH-Broich: Am Dienstag, den 29.10.2019 kann es im Bereich der Mülheimer Stadthalle zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Ein Demonstrationszug wird sich vom Kurt-Schuhmacher-Platz über die Leineweberstraße und die Schloßbrücke zur Stadthalle bewegen. Grund für die Demonstration ist der Bürgerdialog der Partei AfD, der in der Stadthalle stattfindet. In der Zeit von ca. 17.00 bis 20.00 Uhr kann es in diesen Bereichen zu erheblichen Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs kommen. Die Polizei wird mit starken Kräften dafür sorgen, dass die Störungen so gering wie möglich ausfallen werden und die Demonstration möglichst friedlich bleibt. Alle ortskundigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich um die Stadthalle Mülheim im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren. uf

