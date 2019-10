Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Exhibitionist manipuliert in U-Bahn an sich herum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Am Freitag, 25. Oktober, alarmierte eine 29-Jährige die Polizei, weil sie in der U-Bahn 18 von einem Mann belästigt wurde, der an seinem erigierten Glied manipulierte. Gegen 7.20 Uhr fuhr die Frau mit der U-Bahn aus Richtung Essen nach Mülheim. Plötzlich bemerkte sie, wie der Mann, der ihr gegenüber saß, an seinem erigierten Glied manipulierte. Als die Frau ihn auf sein Verhalten ansprach, zuckte der Unbekannte nur mit den Schultern. Am Mülheimer Hauptbahnhof verließ er die Bahn und ging anschließend durch den West-Ausgang in Richtung Bahnhofsvorplatz. Der Exhibitionist ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und von untersetzter Statur. Er hat kurze, dunkle Haare und soll "indisch oder sri-lankisch" ausgesehen haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe mit roter Sohle. Außerdem hatte er einen hellbraunen Rucksack mit einem blauen Griff dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell