POL-HX: Mofa Fahrer unter Alkoholeinfluss Höxter, L 946, Samstag, 25.05.2019, 23.14 Uhr

Höxter (ots)

Am Samstagabend wurde ein Mofa Fahrer in Höxter auf der L 946 zwischen Albaxen und Bödexen durch die Polizei kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 17 jährigen Fahrers aus Höxter festgestellt. Der Mofa Fahrer musste auf der Polizeiwache einen Alkoholtest machen und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

