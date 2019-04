Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Räuberischer Diebstahl

Papenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:55 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Umländerwiek links zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Beschuldigter steckte mehrere Flaschen Alkohol in seine Tasche. Als er von zwei Angestellten des Marktes auf den Diebstahl angesprochen und festgehalten wurde, kam ein zweiter Täter hinzu und stieß die Angestellten zur Seite. Beide Männer flüchteten zu Fuß. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 31-Jähriger aus Leer als Täter ermittelt werden. In seinem Auto wurde weiteres Diebesgut gefunden. Der zweite Täter wurde nicht mehr gestellt. Er hatte eine Glatze sowie einen roten Bart.

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

