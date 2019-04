Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeitungen angezündet

Lingen (ots)

Gestern Morgen wurden an einem Feldweg nahe dem Forstweg im Stadtteil Altenlingen mehrere Zeitungen angezündet. Eine Spaziergängerin wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lingen löschte den brennenden Zeitungsstapel ab. Wer die Zeitungen in den Wald gebracht und dort angezündet hat, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

