FW-EN: Umgestürzter LKW auf L528

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.03.2019/ Uhrzeit: 07:43 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Landwehr (L528)/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße, Feuerwehr Halver, Rettungswagen (RTW), Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L528 in Höhe Landwehr alarmiert. Ein LKW mit Anhänger war auf der Landstraße auf die Seite gekippt. Der Fahrer und die beiden Beifahrer konnten sich unverletzt selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld sperrten die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen und fingen auslaufende Betriebsstoffe aus dem LKW auf. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Feuerwehr Halver übergeben, auf dessen Einsatzgebiet der Verkehrsunfall passiert war. *** Bitte beachten Sie das beigefügte Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

