FW-EN: Rauchentwicklung

Breckerfeld (ots)

Datum: 21.02.2019/ Uhrzeit: 14:03 Uhr - 15:45 Uhr/ Dauer: 102 Minuten/ Einsatzstelle: Waldrand zwischen Wittenstein und Handweiser/ Einheiten: Feuerwehr Löschzug Breckerfeld und Löschgruppe Delle / Rettungsdienst / Polizei/ Bericht (ab): Eine aufmerksame Person sah am Donnerstagnachmittag vom Wengeberg aus eine große Rauchsäule aus einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Wittenstein und Handweiser aufsteigen und wählte den Notruf der Feuerwehr "112". Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin über die digitalen Funkmeldeempfänger den Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle, die mit drei Fahrzeugen ausrückten. Ursache der Rauchentwicklung war das Verbrennen von aufgeschichtetem Schlagabraum am Waldrand. Das Verbrennen war vorab beim Ordnungsamt Breckerfeld zwar angezeigt worden, allerdings wurde der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zum Wald nicht beachtet und das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr unbeaufsichtigt. Auf Anordnung des Einsatzleiters löschte der Verursacher das Feuer selbständig ab. Parallel kam es durch einen ungeduldigen Wohnmobilfahrer zu einer Beschädigung des am Fahrbahnrand abgestellten Feuerwehrfahrzeug. Zur Schadenaufnahme wurde daraufhin die Polizei anagefordert. Außerdem drängte sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug und aufheulendem Motor an den Einsatzkräften vorbei. Das Fahrzeugkennzeichen wurde an die Polizei weitergegeben. An dem Einsatz waren insgesamt 15 ehrenamtliche Einsatzkräfte beteiligt.

