Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: leicht verletzte Radfahrerin

Viersen (ots)

Die 80-jährige Viersenerin befährt mit ihrem Fahrrad ie "Heierstraße" in FR "Am Kloster". Hierbei stürzt sie ohne Fremdbeteiligung und verletzt sich leicht am Hinterkopf. Sie trug keinen Helm. Sie wird ambulant im AKH Viersen behandelt.

