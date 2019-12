Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stark Alkoholisierter Mann entwendet Fahrrad

Mainz (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr kann auf Höhe des alten Postlagers in der Mombacher Straße eine männliche Person beobachtet werden, die sich an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen macht. Er kann beobachtet werden, wie er eines der Fahrräder entwendet und damit die Mombacher Straße hinab fährt. Der Fahrer kann durch die Kollegen auf Höhe eines Hotelneubaus einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wird nicht nur festgestellt, dass es sich vermutlich nicht um das Fahrrad des Mannes handelte - Die Beamten konnten auch Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,77 Promille. Das Fahrrad wurde vor Ort gesichert, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt werden können. Nach einer Durchsuchung und der Entnahme einer Blutprobe kann der Mann entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell