Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Anlieferer verliert Führerschein

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:30 Uhr, meldet der Sicherheitsdienst eines bekannten Mainzer Clubs in der Altstadt, dass ein Lieferfahrzeug mit zwei scheinbar stark alkoholisierten Personen auf das Gelände des Clubs gefahren ist. Vor Ort können die Beamten feststellen, dass beide Anlieferer starken Alkoholgeruch aufweisen. Durch eine Befragung des Sicherheitsdienstes kann zweifelsfrei festgestellt werden, wer gefahren ist, auch wenn sich die Personen beim Eintreffen der Streife nicht mehr im Fahrzeug befinden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Fahrer ergibt einen Wert von 1,49 Promille. Der Fahrer wird daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht, sein Führerschein wird sichergestellt. Die Lieferrunde ist an diesem Tag somit vorzeitig beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell