Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Streitigkeit eskaliert: 40-Jähriger erleidet Fingerbrüche

Karlsruhe (ots)

Zu einer Körperverletzung zwischen zwei sich bekannten Männern kam es am Donnerstagabend in der Karlsruher Südstadt.

Aufgrund eines vorausgegangen Disputs kam es an der Haltestelle Werderstraße gegen 17:20 Uhr zu Unstimmigkeiten der Beteiligten. Eine versehentliche Berührung ließ die Situation zwischen dem 19 Jahre alten jungen Mann und dem 40-Jährigen so eskalieren, dass der 19-Jährige seinem Begleiter wortwörtlich "an den Kragen" ging. Beim Versuch sich aus der Situation zu befreien, wurden dem 40-Jährigen drei Finger gebrochen.

