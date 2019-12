Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Nach Widerstand - zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei Widerstandshandlungen am Donnerstagvormittag in Mingolsheim wurden zwei Beamtinnen und ein Beamter so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Ein 22-Jähriger randalierte zunächst gegen 10.30 Uhr in einer Praxis. Beim Eintreffen der Streife rannte er aus dem Haus und wollte flüchten. Er konnte eingeholt und am Rucksack festgehalten werden. Hierbei zog sich eine Polizistin durch einen scharfkantigen Gegenstand eine Schnittverletzung an der Hand zu. Der 22-Jährige nahm daraufhin eine drohende Haltung ein. Erst mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnte der junge Mann, der sich heftig wehrte, vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurde eine Beamtin an der Hand verletzt. Durch einen Tritt gegen den Kopf wurde ein Beamter verletzt. Das Verletzen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der 22-Jährige wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

