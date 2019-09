Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Hilferufe aus Wohnung

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.09.2019/ Uhrzeit: 10:33 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Berghauser Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Am Mittwochvormittag hörten Anwohner der Berghauser Straße Hilferufe aus einer Wohnung und verständigten die Feuerwehr über den Notruf 112. Von der Feuer- und Rettungswache rückten der Rettungswagen und ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug aus. Während der Erkundung nach Zugangsmöglichkeiten zu der Wohnung traf ein Angehöriger mit Wohnungsschlüssel an der Einsatzstelle ein und die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine. Ihr wurde aufgeholfen und sie wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete nach etwa 40 Minuten.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell