Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unbekannter schlägt auf parkenden Verkehrsteilnehmer ein

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag schlug ein bislang unbekannter Mann nach einer Streitigkeit auf einem Parkplatz in der Brettener Straße auf einen im Fahrzeug wartenden Mann ein und beschädigte dessen PKW. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Gegen 15:30 Uhr zeigte sich der Unbekannte bei der Rückkehr zu seinem KIA erbost über einen zu nah an seinem PKW geparkten BMW und schrie dessen im Fahrzeug wartenden Fahrer an. Unvermittelt schlug er zunächst gegen die Scheibe des BMW, öffnete dessen Fahrertür und wirkte mit seinen Fäusten auf den 48-jährigen Insassen ein. Zudem beschädigte er im weiteren Verlauf den BMW, indem er seine PKW-Tür gegen die Fahrzeugseite schlug. Der Mann konnte im Anschluss vorerst unerkannt entkommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Insasse wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nicht verletzt.

