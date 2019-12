Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe -Vier Kinder begehen im Beisein der Mutter Ladendiebstähle

Karlsruhe (ots)

Im Beisein ihrer Mutter haben vier Kinder am Donnerstagabend in Geschäften in der Karlsruher Kaiserstraße mehrere Ladendiebstähle begangen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Geschwister im Alter von neun, zehn und zweimal elf Jahren in zwei Ladengeschäften an der Kaiserstraße Spielzeugwaren zu entwenden. Ladendetektive beobachteten die Taten und stellten die Kinder, die zusammen mit der 28 Jahre alten Mutter unterwegs waren. Da die Kinder strafunmündig sind, wird nun geprüft ob sie von der Mutter zu den Taten angeleitet wurden.

