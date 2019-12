POL-WL: Wochenendlage

Polizeiinspektion Harburg

Rollerfahrt endet am Baum

In der Samstagnacht kommt in Jesteburg/Reindorf, um 03:46 Uhr, ein Roller von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der 17-Jährige Fahrzeugführer aus Jesteburg stand unter Alkoholeinfluss und konnte den Roller auf regennasser Fahrbahn anscheinend nicht ausreichend sicher führen, sodass er gemeinsam mit seinem Sozius (17 Jahre aus Jesteburg) vom Roller stürzte und beide leichte Verletzungen davontrugen. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Rollerführer lediglich eine Mofaprüfbescheinigung innehat und der Roller deutlich mehr als 25 km/h fährt. Demnach wird er sich nun mehreren Anzeigen stellen müssen.

Einbruch in Arztpraxis

Von Freitag auf Samstag wirft ein unbekannter Täter die Scheibe eines Fensters zur Arztpraxis in der Hamburger Straße ein. Durch das kleine Fenster klettert der Täter in die Praxis und durchsucht die Räume nach Stehlgut. Der Täter kann diverse Medikamente und Bargeld entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz i.d.N. unter 04181-2850 gerne entgegen.

Diebstahl von Rädern

Im Allerbeeksring in Jesteburg montieren unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Kompletträder von Neufahrzeugen ab. Dabei werden von 13 hochwertigen Fahrzeugen die gesamten Räder (Reifen auf Alufelgen) abmontiert. Die Pkw werden zum Teil auf Pflastersteinen aufgebockt. Es entsteht ein hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buchholz i.d.N. unter 04181-2850.

Taschendiebe in der Innenstadt

Seit Wochenbeginn kommt es vermehrt zu Geldbörsendiebstählen in der Buchholzer Innenstadt. Ob nun im Bereich der Galerie oder auf dem Weihnachtsmarkt, besonders Personen mit umgehängten Handtaschen fallen den Tätern leicht zum Opfer. Bitte lassen Sie ihre Taschen nie unbeaufsichtigt, tragen Sie diese möglichst eng am Körper, z.B. unter einer Jacke, und seien Sie in unübersichtlichen Situation besonders aufmerksam. Melden Sie einen Diebstahl möglichst zeitnah und geben Sie konkrete Täterhinweise direkt an die Polizei weiter.

Wohnungseinbrüche im LK Harburg

Am 06.12.2019, gegen 18:20 Uhr, werden zwei unbekannte Täter in der Straße "Zum Suhrfeld" in Asendorf dabei beobachtet, wie sie versuchen ein Fenster aufzubrechen. Durch die aufmerksame Nachbarin kann jedoch schlimmeres verhindert werden. Die beiden Täter fliehen.

Weiter kommt es am Freitag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr, zu einem Versuchten Tageswohnungseinbruch in der Straße "Waldring" in Egestorf. Hier lässt die unbekannte Täterschaft aus bislang unbekannten Gründen von der Tat ab.

Weiter versuchen unbekannte Täter, von 08:10 Uhr bis 18:30 Uhr, in der Straße "Thieshoper Grund" in Brackel zwei Fenster aufzuhebeln. Nachdem dieses misslingt fliehen zwei Personen. Diese werden von einer Zeugin beobachtet.

In der Zeit von 18:45 Uhr bis 22:55 Uhr wird ein Einfamilienhaus "Am Helferichheim" in Tostedt durch unbekannte Täter aufgesucht. Hier können diese eine Terrassentür aufhebeln und die Räume nach Stehlgut durchsuchen und ein Laptop entwenden.

Am Samstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr, hebeln unbekannte Täter eine Terrassentür zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Alten Schützenplatz" in Tespe auf. Dort wird das Haus nach Diebesgut durchsucht.

Von 20:50 Uhr bis 22:00 Uhr wird ein weiteres Einfamilienhaus, "Ahrwaldstraße" in Garlstorf, heimgesucht. Die unbekannten Täter hebeln eine Terrassentür auf und können samt Goldschmuck unerkannt fliehen.

Zeugenaufruf zu einem Hundebiss

Am Samstag, gegen 09:05 Uhr, teilte eine 14-jährige Schülerin in Meckelfeld Zeitungen aus. Im Schaarackerweg sei ihr eine Frau mit zwei unangeleinten Hunden entgegengekommen. Ein Hund sei plötzlich auf die Schülerin losgelaufen und hätte ihr in den Unterschenkel gebissen. Die Hundehalterin habe sich, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern mit ihren Hunden entfernt. Die Schülerin musste ärztlich behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Maschen unter 04105/6200 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Pkw

Am Samstag, um 18:24 Uhr, kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Vollbrand eines Pkw Mercedes. Der Pkw war in Maschen, in der Schulstraße, auf einem Privatparkplatz geparkt. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein daneben geparkter Citroen leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden etwa in Höhe von 30.000EUR.

Betrunken am Steuer

Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurde ein 45-Jähriger rumänischer Fahrzeugführer in Winsen Luhe kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Gegen Außenspiegel getreten

Ein amtsbekannter 44-Jähriger Deutscher wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er am Samstag, gegen 23:50 Uhr, in der Straße Uhlenhorst in 21435 Stelle, bei geparkten Pkw gegen die Außenspiegel tritt. Die Person konnte noch im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Drogen-Fund bei Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A7 in Richtung Hamburg, bei Toppenstedt, wird ein Fahrzeug kontrolliert. Dabei können in dem Mietfahrzeug ca. 5 kg Marihuana aufgefunden werden. Für den 29-Jährige albanische Fahrzeugführer war die Fahrt beendet und er muss sich nun einem Strafverfahren bzgl. eines Verstoßes nach dem BtMG stellen.

