POL-WL: Alarmanlage vertrieb Einbrecher ++ Seevetal/Horst - Wohnungseinbruch ++ Winsen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Eyendorf (ots)

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Heute (06.1219), gegen 03 Uhr, wurden Bewohner eines Einfamilienhauses am Kornblumenweg von ihrer Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass Diebe die Terrassentür aufgehebelt hatten. Trotz des Alarms hatten sie noch einen schnellen Blick in einige Schubladen geworfen. Ob die Täter dabei Beute machten, ist unklar.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eyendorf aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Horst - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17 und 21.30 Uhr, hebelten Diebe das Fenster eines Einfamilienhauses am Holunderweg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und Elektroartikel. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Winsen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Auf der Straße Rehrhöfe kam es am Mittwoch (04.12.19) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 51-jährige Frau war gegen 08.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Krummer Deich auf der Straße unterwegs. Ein hinter ihr fahrender Pkw touchierte plötzlich das Hinterrad der Frau. Die 51-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Anstatt sich um die Frau zu kümmern, wendete der Pkw-Fahrer und fuhr in Richtung Hamburger Straße davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Angaben der Frau um einen silberfarbenen Mercedes mit einem Kennzeichen aus Hamburg (HH-...).

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

