Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Mit plattem Reifen unterwegs - Fahrerin alkoholisiert

Freiburg (ots)

Mit einem platten Reifen war am Donnerstagmorgen, 16.05.2019, eine Frau in WT-Tiengen unterwegs. Nicht nur das, auch ihre unsichere Fahrweise war mehreren Passanten aufgefallen, die gegen 09:35 Uhr die Polizei verständigten. Diese traf auf eine 69 Jahre alte Fahrerin, die deutlich alkoholisiert war. Über zwei Promille ergab eine entsprechende vorläufige Überprüfung. Zwischenzeitlich hatte die Frau ihren Wagen in der Hauptstraße geparkt. Daran war der rechte Vorderreifen platt und beschädigt. Sie musste mit zu einer Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell