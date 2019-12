Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gartenlaube brannte ++ Drage - Laterne umgefahren und geflüchtet ++ Heidenau - Auf stehenden Pkw aufgefahren

Toppenstedt (ots)

Gartenlaube brannte

An der Dorfstraße kam es am Mittwoch (04.12.19), gegen 23 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Auf einem Privatgrundstück war eine Gartenlaube in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung ging ein Fenster des angrenzenden Wohnhauses zu Bruch. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Warum die Laube in Brand geraten war, ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Drage - Laterne umgefahren und geflüchtet

In der Straße Im Apfelgarten kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12 Uhr hatte ein Unbekannter die Straße mit einem Lkw befahren. Beim Rangieren fuhr der Lkw rückwärts über einen Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne knickte komplett um. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Heidenau - Auf stehenden Pkw aufgefahren

In Heidenau kam es am Mittwoch, gegen 17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau war mit ihrem Skoda auf der Tostedter Straße unterwegs und übersah einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Viano. Die Frau fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 44-Jährige stark alkoholisiert war. Sie erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten sicher. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

