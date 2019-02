Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Raser gestoppt

Duisburg

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei gestern Abend (13. Februar) die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Wanheimer Straße kontrolliert. Im einem Fall fuhren zwei junge Männer um 21:17 Uhr mit ihren Autos - einem grauen BMW und einem grünen Ford Focus - zunächst auf gleicher Höhe mit 89 km/h statt der erlaubten 50 km/h nebeneinander her. Die Beamten stoppten die beiden 22 Jahre alten Duisburger. Sie müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten. Die Beamten schrieben außerdem einen Bericht an das Straßenverkehrsamt der Stadt.

Im zweiten Fall hielten die Beamten gegen 21:24 Uhr einen 19-jährigen Mann an, der zusammen mit seiner Freundin in einem schwarzen BMW 77 km/h zu schnell fuhr. Als die Polizisten den Wagen stoppen wollten, konnten sie einen Unfall nur mit einem Sprung zur Seite verhindern. Der 19-Jährige gab zu, dass er im Auto seines Onkels "nur mal zeigen wollte, was so geht". Er erhält dafür eine Anzeige. Auch in diesem Fall informierten die Beamten das Straßenverkehrsamt, um eine Überprüfung der "Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen" zu veranlassen.

