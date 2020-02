Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte; Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag, 5:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Gaststätte in Ludwigsburg im Bereich "Holzmarkt". Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Ob der Täter etwas mitgenommen hatte, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Hinweise entgegen.

Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof

Eine Auseinandersetzung im Bahnhofsgebäude beschäftigte die Polizei am Montag gegen 19:45 Uhr in Ludwigsburg. Ein offensichtlich alkoholisierter 35-Jähriger wollte ein dortiges Geschäft mit einem offenen alkoholischen Getränk betreten und wurde von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes darauf hingewiesen, dass dies so nicht möglich sei. Der Mann habe daraufhin umgehend verbal aggressiv reagiert und den 49-jährigen Mann vom Sicherheitsdienst mit Kraftausdrücken beleidigt. Der 35-Jährige versuchte anschließend das Geschäft dennoch zu betreten, woraufhin er von dem 49-Jährigen nach draußen gebracht wurde. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt wurde. Die Auseinandersetzung konnte anschließend durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten geschlichtet werden. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

