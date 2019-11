Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Arbeitsunfall

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am frühen Mittwochabend auf einem Gelände im "Bästenbach" trug ein Arbeiter lebensgefährliche Verletzungen davon. Der Mann war nach ersten Ermittlungen gegen 17.20 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Helfer damit beschäftigt, einen 250 Kilogramm schweren Betonblock zu verladen. Hierzu hatten sie das Schwergewicht mit einer an einem Schaufellader befestigten Lastenkralle angehoben und einige Meter versetzt. Beim Abladen des Blocks soll sich die Lastenkralle unvermittelt gelöst haben. Das schwere Metallteil schnellte nach vorne und traf den in unmittelbarer Nähe stehenden Mann. Aufgrund der Schwere seiner hierbei erlittenen Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Bis zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden die Geräte vorerst sichergestellt. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen übernommen. Der Verletzte befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell