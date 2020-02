Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Gestohlenes weißes Quad in Fritzlar aufgefunden

Homberg (ots)

Fritzlar Gestohlenen Quad aufgefunden Zeit: 05.02.2020, 15:30 Uhr Ein weißes Quad, welches in der Nacht von Montag zu Dienstag in Edermünde-Holzhausen gestohlen wurde, fand ein Anwohner gestern Nachmittag in Fritzlar, in der Albertstraße Höhe Nr. 15 vor. Der Anwohner verständigte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich um das entwendete Quad mit dem Kennzeichen KS-RD 83 handelt. Anschließend wurde das Quad sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

