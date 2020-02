Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Einbruch in Schule - Täter stehlen Tresor

Homberg (ots)

Bad Zwesten Einbruch in Schule Tatzeit: 04.02.2020, 14:30 Uhr bis 05.02.2020, 07:00 Uhr In die Grundschule in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster zum Sekretariat auf und stiegen anschließend in dieses ein. Im Bürobereich brachen die Täter einen Schrank auf und entwendeten daraus einen TAN-Generator und verschiedene Bankkarten. Aus einem Nachbarbüro stahlen die Täter einen Geldtresor mit Bargeld, welcher sich in einem Büroschrank befand. Mit der Beute flüchteten die Täter durch das aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

