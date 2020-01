Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann entblößt sich auf dem Friedhof

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 19. Januar, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, besuchte eine 86-jährige Frau einen Friedhof in der Erkelenzer Innenstadt, als ein Mann, der an einem Gebüsch stand, sich zu ihr herum drehte. Er entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Daraufhin ging die Frau zügig davon. Der Unbekannte folgte ihr noch bis zum Ausgang.

Sie beschrieb ihn als zirka 35 Jahre alt, bekleidet mit einer türkisblauen Hose, grau-grüner Sweatjacke und grau-grüner Kappe.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg, unter der Telefonnummer 02542 920 0, in Verbindung zu setzen.

