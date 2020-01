Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe stehlen Mercedes Embleme

Hückelhoven (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17. Januar und Samstag, 18. Januar stahlen Unbekannte an sechs Fahrzeugen die Mercedes-Embleme. Die Fahrzeuge waren am Berrisheimring, in der Rauhutstraße, der Graf-Beust-Straße, der Dr.-Ruben-Straße, Im Drees und in der Bauerstraße abgestellt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hückelhoven zu melden. Diese ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell