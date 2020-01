Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg (ots)

Am Sonntag, 19. Januar, zwischen 1 Uhr und 8.40 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen Pkw an der Straße In der Dell und durchsuchten das Innere. Ob etwas entwendet wurde, stand zunächst noch nicht fest.

