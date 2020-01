Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Fahrzeuge an der Conneallee beschädigt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

In der Nacht von Samstag (18. Januar) auf Sonntag (19. Januar), zwischen 23 Uhr und 8 Uhr, waren zwei Fahrzeuge an der Conneallee das Ziel unbekannter Täter. An einem Fiat zerstachen sie mit einem spitzen Gegenstand den rechten Vorderreifen. Bei einem Nissan, der neben dem Fiat parkte, wurde die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

