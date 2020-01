Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Sonntag (19. Januar), zwischen 1 Uhr und 7 Uhr, hebelten Unbekannte die Haupteingangstür einer Gaststätte an der Brünestraße auf. Im Innenbereich durchsuchten sie die Theke und versuchten zwei Spielautomaten aufzubrechen, was allerdings nicht gelang. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell