Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Täter wirft Schaufenster ein und entwendet E-Mountainbike

37671 Höxter (ots)

Ein hochwertiges E-Mountainbike ist am Mittwoch, 09.10.2019, gegen 23:15 Uhr, aus einem Fahrradgeschäft in der Corbiestraße entwendet worden. Der unbekannte Täter warf eine Schaufensterscheibe ein und holte das im Schaufensterbereich ausgestellte Fahrrad aus dem Geschäft. Anschließend fuhr der Täter mit dem Rad in Richtung Innenstadt davon. Der Tatverdächtige wird als 1,70 bis 1,78 Meter groß und schlank beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover oder -jacke. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Univega, Typ Renegade S 5.5 Alpine, Rahmengröße XL. Das Rad ist mit einer Vollfederung und einer 27,5 Zoll Bereifung ausgestattet. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

