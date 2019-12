Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Uslar (ots)

37170 Uslar, Kurze Straße

Zeitraum: Samstag, 21.12.2019; 03:15 Uhr bis Samstag, 21.12.2019; 03:22 Uhr

USLAR (TH) Im Zeitraum von Samstag, 03:15 Uhr bis 03:22 Uhr ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft in der Uslarer Innenstadt gekommen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten eine Fensterscheibe, drangen in das geschädigte Lebensmittelgeschäft ein und entwendeten mehrere Shishas und Tabak. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,-- Euro. Die Polizei Uslar bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 05571/926000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell