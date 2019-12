Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde, B 241 zwischen Lauenförde und Amelith

Freitag, 20.12.2019; 08:00 Uhr

USLAR (TH) Eine 21jähr. Frau aus Lauenförde befuhr am Freitag, gegen 08:00 Uhr, die B 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Fahrtrichtung Amelith. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete nach einem Zusammenstoß mit einem dort angebrachten Brückengeländer auf dem Dach liegend im Böschungsgraben. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Holzminden zugeführt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 2000,-- Euro.

