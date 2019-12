Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Schützenring, Samstag, 21.12.2019. 01:24 Uhr,

Northeim (Gro)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand an o.g. Örtlichkeit eine Geburtstagsfeier statt. Ein nicht eingeladener 18-jähriger Northeimer geriet mit einem 17-Jährigen aus Katlenburg-Lindau in Streit und schlug auf diesen ein. Der Bruder des Opfers, ein 17-jähriger Northeimer, wollte schlichten und wurde, wie auch eine 18-Jährige aus dem Bereich Moringen, ebenfalls vom Täter geschlagen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Der Täter erhielt einen Platzverweis.

