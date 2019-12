Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Am 21.12.2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:18 Uhr, kam es auf der Altendorfer Straße (Höhe Hausnummer 43) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

