Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

37170 Uslar, Bahnhofstraße

Freitag, 20.12.2019; 06:30 Uhr

USLAR (TH) Am Freitag, gegen 06:30 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und Bella Clava zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 37-jähr. Uslarer fuhr mit seinem Pkw an der dortigen Lichtzeichenanlage an. Der hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer fuhr auf den Pkw des Geschädigten auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 500,-- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar unter der Tel.: 05571/92600-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell