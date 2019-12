Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handtaschenraub in Lambrecht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 19.12.2019, riss gewaltsam ein unbekannter männlicher Täter gegen 10.30 Uhr auf dem Treppenweg zwischen Schulstraße und Färberstraße in Lambrecht einer älteren Frau die Handtasche von ihrem Arm und flüchtete damit in Richtung Färberstraße. In der Handtasche befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, das Sparbuch und weitere Gegenstände.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der Rufnummer: 06321/854-0, Fax: /854-288, oder Email: kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell