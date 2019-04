Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Osterschmuck in der Fußgängerzone beschädigt

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag 13.04., 19 Uhr bis Sonntagmorgen 14.04., 10 Uhr wurde in Bad Wildungen in der Brunnenallee (Fußgängerzone) zwischen dem Blumenladen Roßmann und der Kur-Bad-Apotheke der dortige Osterschmuck beschädigt. Es wurden mehrere Metallgestelle mit massiver Gewalt aus dem Boden gerissen und umgeworfen. Dies ist für eine Person schier unmöglich, so dass die Polizei von mehreren Tätern ausgeht. Der angerichtete Schaden beträgt 650 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell