Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Erneuter Einbruch in der Langemarckstraße - Büro Bürgerhilfe

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag 12.04., 12:00 Uhr bis Sonntagmorgen 14.04., 09:30 Uhr wurde in das Bürogebäude der "Bürgerhilfe" in der Langemarckstraße zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit eingebrochen. Nach dem letzten Einbruch vor gut 14 Tagen war ein beschädigtes Fenster mit einem Brett gesichert worden. Das machten sich der oder die unbekannten Täter zu Nutze und entfernten dieses mit Brachialgewalt. Im Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten, Schränke und Schreibtische durchsucht. Es wurden lediglich eine geringe Menge Bargeld und diverse Büroartikel entwendet. Der Wert des Stehlgutes beträgt 60 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell