Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Langgasse

Haßloch (ots)

Am 18.12.2019, zwischen 15:00 Uhr und 18:05 Uhr, kam es in der Langgasse zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein unbekannter Fahrer einen geparkten Daimler Benz an der linken Fahrzeugseite, am Außenspiegel, sowie im Frontbereich beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 EUR. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch melden.

