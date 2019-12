Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019 ereignete sich gegen 12:15 Uhr in der Bitzenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 26-Jahre alte Peugeot-Fahrerin befuhr die Bitzenstraße aus Richtung Asselheim kommend und wollte nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen mit seinem Motorrad der Marke Honda und stieß frontal mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt.

