Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Pkw-Fahrer war deutlch betrunken

Weisenheim am Berg (ots)

Am 17.12.19, gegen 14:40 Uhr, wurde die Polizei Bad Dürkheim von einem Bürger informiert, dass ein alkoholisierter Mann mit einem Pkw weggefahren sei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw konnte dieser gesichtet und zusammen mit einer Funkstreifenbesatzung aus Grünstadt, die ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmem mit eingebunden war, auf der L 517 in der Gem. Weisenheim am Berg einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Dem 44-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entommen.

