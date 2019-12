Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Dienstag, 17.12.2019, um 18.40 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter über die offenstehende Terrassentür eines Einfamilienhauses in Erpolzheim in der Raiffeisenstraße. Die Tochter des Anwesens hörte Geräusche im Haus und konnte im Erdgeschoss einen dunkel gekleideten Mann feststellen. Das Mädchen verständigte die Polizei. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifen der Polizei Bad Dürkheim und der umliegenden Polizeidienststellen aufgesucht. In Erpolzheim wurde intensiv nach dem Täter gesucht. Es konnte jedoch keine Person festgestellt werden. Nach ersten Feststellungen wurde ein Mobiltelefon entwendet.

