POL-HR: Edermünde-Besse: Sachschaden bei versuchten Kindergarteneinbruch

Edermünde-Besse Versuchter Einbruch in Kindergarten Tatzeit: 26.11.2019, 14:30 Uhr bis 27.11.2019, 09:30 Uhr In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter in den Kindergarten in der Friedhofstraße einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 1.000,- Euro Sachschaden. Die unbekannten Täter hatten an zwei Fenstern versucht diese gewaltsam aufzubrechen, hierbei wurden die Fenster beschädigt. Die Täter flüchteten vom Tatort, ohne in den Kindergarten gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

