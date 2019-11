Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter stehlen Tresor aus Spielcasino

Homberg (ots)

Borken Einbruch in Spielcasino Tatzeit: 27.11.2019, 04:46 Uhr Heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Spielcasino in der Alfred-Nobel-Straße ein und stahlen einen kleinen Metalltresor mit Bargeld. Die Täter gelangten über einen Container, welcher am Gebäude stand, an ein Fenster des Casinos, welches sich im ersten Obergeschoss befindet. Sie schlugen die Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und gelangten anschließend in die Casinoräume. Hier rissen sie einen kleinen Metalltresor von der Wand und flüchteten mit diesem durch das aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung. Bei Eintreffen der durch eine Alarmanlage verständigten Polizisten, waren die Täter bereits geflüchtet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

