Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Tasche mit Bargeld

Homberg (ots)

Spangenberg Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 26.11.2019, 19:10 Uhr bis 22:30 Uhr Eine schwarze Ledertasche mit Bargeld entwendeten unbekannte Täter gestern Abend aus einem Wohnhaus in der Straße "An der Körsche". Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und stiegen durch dieses in das Wohnhaus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und stahlen eine schwarze Ledertasche mit Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch eine zuvor geöffnete Kellertür in unbekannte Richtung. An dem Kellerfenster und einem Rollo entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

