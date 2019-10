Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Fußgänger (63) wird von Sattelzug erfasst und schwer verletzt

Hannover (ots)

Nachdem ein 58 Jahre alter Fahrer eines Lkw einen Fußgänger am Mittwochabend, 23.10.2019, auf der BAB 2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) erfasst hat, sucht die Polizei Hannover Zeugen des Vorfalls.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 58-Jährige gegen 19:40 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine (Renault) auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache ging der 63-jährige Fußgänger zeitgleich in Höhe des Parkplatzes Bückethaler Knick auf dem Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes zur Autobahn. Im weiteren Verlauf erfasste der Sattelzug den Fußgänger und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den 63-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes mit schweren Verletzungen zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik.

Während der Rettungsmaßnahmen und der sich anschließenden Unfallaufnahme musste die Zufahrt des Rastplatzes auf die BAB 2 gesperrt werden.

Nun sucht die Polizei Hannover Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now

