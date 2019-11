Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter stehlen Kabeltrommel vom Umspannwerk

Homberg (ots)

Borken Diebstahl einer Kabeltrommel Tatzeit: 22.11.2019 bis 25.11.2019 Vom Gelände des Umspannwerks in der Kleinengliser Straße stahlen unbekannte Täter am Wochenende eine hölzerne Kabeltrommel mit Kabel im Wert von 1.200,- Euro. Die Täter durchtrennten zuerst den Zaun des Umspannwerks und sie begaben sich anschließend zu der Kabeltrommel, welche neben einem Baucontainer stand. Sie rollten die Kabeltrommel zum Eingangstor, wo sie vermutlich in einen Kleinbus oder einen Klein-Lkw verladen wurde. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Auf der Kabeltrommel befanden sich ca. 150 Meter Kabel der Stärke 5 x 16mm. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

