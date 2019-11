Polizei Homberg

POL-HR: Treysa: Zwei unbekannte blonde junge Täter stehlen I-Phones aus Fachgeschäft

Homberg (ots)

Treysa Handydiebstahl aus Fachgeschäft Tatzeit: 23.11.2019, 13:02 Uhr Vier I-Phone im Wert von mehreren tausend Euro stahlen am Samstagmittag mindestens zwei unbekannte Täter aus einem Fachgeschäft für Mobiltelefone in der Bahnhofstraße. Die beiden Täter betraten das Geschäft und begaben sich jeweils zu einer Auslage im Verkaufsraum. Dort rissen sie insgesamt vier I-Phones aus den Halterungen und flüchteten aus dem Geschäft. Ein Firmenmitarbeiter verfolgte die beiden unbekannten Täter Richtung Wierastraße und weiter Richtung Bahnhofsgleise, wo er sie verlor. Von den männlichen Tätern ist bekannt, dass sie blond sind und zur Tatzeit schwarz gekleidet waren. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

